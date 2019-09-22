Аскар Мамин принял участие в презентации МФЦА главе китайского парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с председателем Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Глава Правительства обсудил с руководителем парламента Китая перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках сопряжения казахстанской программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Один пояс – Один путь», в том числе по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана.





Управляющий МФЦА К. Келимбетов ознакомил Премьер-Министра РК и председателя ПК ВСНП с деятельностью МФЦА в рамках инициативы «Один пояс – Один путь», а также развитием Биржи, Суда и Международного арбитражного центра МФЦА.





«МФЦА – один из крупнейших проектов Казахстана. Он должен стать ведущим финансовым центром региона», - сказал А. Мамин.

Участники МФЦА от КНР – представители Строительного банка Китая, Шанхайской фондовой биржи, компании «СИТИК Секьюритиз», Государственного банка развития Китая – рассказали о состоянии и перспективах казахстанско-китайского сотрудничества на площадке МФЦА, в том числе создании Расчетно-клирингового центра для проведения операций в китайских юанях.