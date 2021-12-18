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Аскар Мамин принял участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме в Уфе

18 Декабря 2021 21:56
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Аскар Мамин принял участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме в Уфе

УФА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Уфе Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Главой Башкортостана Радием Хабировым и принял участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российского стратегического партнерства.

Глава Правительства РК отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях.

По итогам 10 месяцев этого года объем торговли между РК и РФ увеличился на 30% и достиг $19,5 млрд. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли – объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%.

За январь-октябрь т.г. объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $305 млн. Этот показатель выше допандемийного уровня на 10,3%. В предстоящие годы стороны намерены довести товарооборот до $1 млрд.

А. Мамин и Р. Хабиров приняли участие в деловом форуме «Казахстан – Башкортостан» в рамках проводимой в городе Уфе «Международной недели бизнеса – 2021». Форум собрал около 100 человек – руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух республик.

«Республика Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России. Утвержденная по итогам визита Радия Хабирова в РК в конце сентября т.г. Дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном на 2022-2024 годы становится надежным механизмом наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также сигналом для бизнес-кругов о долгосрочности и глубине формируемых возможностей в целом ряде перспективных отраслей» , - сказал в своем выступлении на форуме А. Мамин.

С докладами также выступили первый заместитель Премьер-Министра – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, представители крупного бизнеса РК и РБ.

В рамках форума подписаны 8 инвестиционных и коммерческих контрактов в сферах химической и текстильной промышленности, машиностроения, АПК, а также консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли.

Наиболее значимым документом стало подписанное соглашение о создании совместного предприятия между АО «Каустик» и АО «Башкирская содовая компания». В рамках СП будут реализованы проекты общим объемом до $1 млрд на территории Казахстана и России. Будет обеспечено производство каустической соды, гипохлорита натрия, хлора, соляной кислоты, двуокиси титана и другой химической продукции. Более того, будет налажено единственное в СНГ производство оксихлорида циркония.

В ходе визита в г. Уфу Глава Правительства возложил цветы к памятнику Салавата Юлаева, ознакомился с опытом проектного управления и социального мониторинга в Башкортостане, а также в режиме телемоста побеседовал с казахстанскими студентами, обучающимися в вузах Республики Башкортостан.

В рабочей поездке приняли участие министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, энергетики — Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, представители деловых кругов и др.


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#Внешняя политика Казахстана   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Тюркский мир   #Башкортостан   #Аскар Мамин  
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