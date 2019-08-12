НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в I Каспийском экономическом форуме в Туркменистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочим визитом посетил г. Туркменбаши для участия в I Каспийском экономическом форуме.

В пленарном заседании форума приняли участие Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов, Председатель Правительства России Д. Медведев, Премьер-Министр Азербайджана Н. Мамедов, Первый вице-президент Ирана Э. Джахангири, а также Премьер-Министры Узбекистана А. Арипов и Болгарии – Б. Борисов.

В рамках работы форума состоялась рабочая встреча Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. За первое полугодие 2019 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил $68 млн, что в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года. Стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества между приграничными регионами и отметили большой потенциал для расширения двустороннего взаимодействия в области машиностроения, химической промышленности, металлургии, сельского хозяйства, туризма, транспорта, газовой сфере.

В своем выступлении Премьер-Министр РК Аскар Мамин подчеркнул, что проведение экономического форума является реализацией договоренностей глав прикаспийских государств, достигнутых на Саммите в Актау 12 августа 2018 года. В ходе актауского саммита под председательством Первого Президента РК - Елбасы Н.А. Назарбаева была подписана историческая Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Повышение эффективности взаимодействия на Каспии окажет позитивное влияние на развитие прибрежных регионов Казахстана, транспортной и энергетической инфраструктуры, сохранение экологического баланса и биоразнообразия, что полностью соответствует установкам Президента РК К.К. Токаева о развитии сотрудничества прикаспийских государств.

Аскар Мамин предложил ряд инициатив, необходимых для активизации взаимовыгодного сотрудничества прикаспийских государств в торгово-инвестиционной, транспортной, энергетической, туристической и экологической сферах.

Глава казахстанского Правительства отметил необходимость создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в страны региона, в т.ч. используя возможности Международного финансового центра «Астана» и действующих соглашений о Зонах свободной торговли.

Аскар Мамин высказал предложения по улучшению функциональной дополняемости транспортных систем и повышению эффективности мультимодальных перевозок. Также были обозначены перспективы развития туризма на Каспии. Курорты Каспийского моря потенциально могут принимать несколько миллионов туристов ежегодно.

Казахстанской стороной было акцентировано внимание на необходимости усиления работы по сохранению экосистемы Каспийского моря. Успешной платформой для внедрения чистых технологий может стать созданный в Казахстане Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов.

Глава казахстанского Правительства Аскар Мамин также провел переговоры с Первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Во второй половине дня Аскар Мамин посетил Международную Каспийскую выставку инновационных технологий в морском порту г. Туркменбаши.

Напомним, сегодня в конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза», расположенной в 12 километрах от города Туркменбаши, начала работу Международная конференция «Каспийское море: в интересах развития международного экономического сотрудничества». Конференция является главным мероприятием I Каспийского экономического форума, включает актуальные вопросы, касающиеся активизации плодотворного взаимодействия прибрежных стран и всех заинтересованных зарубежных партнёров.