Аскар Мамин принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и Правительства РК по вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

«С 1992 года совместно со Всемирным банком мы успешно реализовали 47 проектов в сфере финансов, инфраструктуры, энергетики, малого и среднего бизнеса на общую сумму порядка $8 млрд, а также свыше 250 проектов технической помощи на $40 млн, что способствовало улучшению качества жизни казахстанцев, а также созданию новых возможностей в частном и государственном секторах РК», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что по итогам 2019 года ВВП РК вырос на 4,5%, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций превысил $25 млрд, а торговый оборот с зарубежными странами достиг $96 млрд. В рейтинге Всемирного банка «Doing Business» по легкости ведения бизнеса Казахстан поднялся с 28 на 25 место.

«Наш приоритет – сохранить и усилить данный тренд. С этой целью мы сконцентрируем усилия на привлечении иностранных инвестиций и передовых технологий. Наша стратегическая задача – довести объем инвестиций в основной капитал до как минимум 30% к ВВП, что позволит увеличить создание добавленной стоимости в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и других отраслях», — сказал А. Мамин.

Участники встречи рассмотрели модели и факторы, влияющие на привлечение прямых иностранных инвестиций, задачи по усилению инвестиционной политики Казахстана, вопросы правового регулирования, а также потенциал приватизации и государственно-частного партнерства.

В дискуссионной сессии приняли участие члены Правительства, руководители национальных холдингов и институтов развития, а также ведущие эксперты в области привлечения инвестиций — региональный директор Всемирного Банка по Центральной Азии Л. Бурунчук, директор управления стратегическими проектами «Czechinvest» В. Зайцова, бывший член руководящего состава Агентства Ирландии по привлечению иностранных инвестиций (IDA) Д. Беннет, эксперты ВБ Х. Йедличка, П. Корреа и др.