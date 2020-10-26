Аскар Мамин принял министра обороны Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Глава Правительства отметил высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

«Большую роль в расширении двустороннего взаимодействия играют сложившиеся дружественные отношения между лидерами наших государств. Наряду с конструктивным диалогом, интенсивно проводимом в двустороннем формате, успешно развивается практическое взаимодействие в рамках ООН, ОИС, ОБСЕ и СВМДА», — сказал А. Мамин.

Турция входит в топ 10 стран - основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между РК и ТР по итогам 2019 года превысил 3 млрд долларов. За 8 месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 1,4% к соответствующему периоду прошлого года, составив 2,1 млрд долларов. За годы независимости РК приток прямых инвестиций из Турции в Казахстан составил более 3,7 млрд долларов.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в сферах военного образования и оборонно-промышленного комплекса, в том числе реализации турецкими компаниями ряда инвестиционных проектов в сфере ОПК.

Во встрече приняли участие министр обороны РК Н. Ермекбаев и министр индустрии и инфраструктурного развития РК Б. Атамкулов.

Ранее сообщалось, что министр обороны РК Нурлан Ермекбаев провел встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром.