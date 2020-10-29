Аскар Мамин принял министра иностранных дел Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Глава Правительства отметил важность реализации ранее достигнутых между странами договоренностей, включая пункты Комплексной программы сотрудничества между РК и КР на 2020-2022 годы.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, логистической, водно-энергетической сферах, а также взаимодействие в минимизации негативных последствий пандемии.

Во встрече принял участие министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.