Аскар Мамин принял главу «Росатома» Алексея Лихачева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором Государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Сотрудничество в атомной сфере занимает важное место в двусторонних отношениях между нашими странами. Сегодня ведется совместная работа по широкому спектру направлений», - сказал А.Мамин.

В Казахстане действуют 5 казахстанско-российских совместных уранодобывающих предприятий: АО СП «Заречное», ТОО «Каратау», АО «СП «Акбастау», ТОО «СП «ЮГХК», ТОО «СП «Хорасан-U». В 2018 году ими добыто 8427 тонн урана (38,8% от всей добычи урана в РК), за 9 месяцев т.г. – 6645,8 тонн урана.

«Стороны обсудили ход реализации комплексной программы российско-казахстанского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в том числе состояние и перспективы взаимодействия в сфере добычи и обогащения урана, научно-технического и инновационного развития, а также по Банку низкообогащенного урана МАГАТЭ», - говорится в сообщении.