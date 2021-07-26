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Аскар Мамин принял делегацию Астраханской области РФ

26 Июля 2021 16:34
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Аскар Мамин принял делегацию Астраханской области РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с делегацией Астраханской области Российской Федерации во главе с губернатором Игорем Бабушкиным.

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Стороны обсудили актуальные вопросы приграничного сотрудничества Казахстана и России в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.

Для наращивания темпов взаимной торговли обсуждены перспективы создания центра приграничной торговли. В текущем году активно восстанавливается динамика взаимной торговли между РК и РФ. За январь-май 2021 года товарооборот вырос на 26,2% и составил $8,6 млрд. Экспорт Казахстана в Россию увеличился более чем на 40%. Первостепенной задачей является доведение показателей товарооборота до $20 млрд к уровню 2019 года.

Приграничная торговля занимает большую долю во взаимной торговле Казахстана с Россией, в связи с чем стороны наметили меры для дальнейшего ее развития.

Учитывая опыт судостроительных предприятий Астраханской области, Аскар Мамин отметил возможности расширения сотрудничества в судостроительной сфере с перспективой развития проектов промышленной кооперации.

Перспективным направлением в развитии приграничных связей является сотрудничество в сфере туризма. Рассмотрена возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю между городами Актау и Астрахань. Это также будет способствовать развитию торгово-экономического потенциала приграничных регионов.


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#Правительство РК   #Экономика   #Россия  
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