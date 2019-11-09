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Аскар Мамин примет участие в заседании Казахстанско-турецкой межправкомиссии в Стамбуле
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10-11 ноября 2019 года Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин в рамках рабочего визита в Турецкую Республику примет участие в работе XI заседания Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и казахстанско-турецком бизнес-форуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
В ходе визита запланирована встреча главы Правительства Казахстана Аскара Мамина и Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана.
В казахстанско-турецком бизнес-форуме примут участие представители свыше 150 казахстанских и 700 турецких компаний. В рамках работы форума Премьер-Министр РК Аскар Мамин проведет ряд встреч с флагманами турецкого бизнеса, в том числе с руководством холдингов Yildirim, Ronesans, Kibar, Calik, Koc, Zorlu, Eczacibasi.
По итогам форума планируется подписание порядка 20 документов о сотрудничестве в области развития инфраструктуры здравоохранения, туризма, жилищного строительства, а также в транспортно-логистическом секторе.
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