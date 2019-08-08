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Аскар Мамин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

8 Августа 2019, 17:15
Аскар Мамин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 августа 2019 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

На повестке заседания ЕМПС – вопросы по дальнейшему развитию интеграционных процессов в рамках Союза в области функционирования внутреннего рынка, промышленной кооперации, трансфера технологий, сельского хозяйства, таможенного администрирования, транспорта и логистики, трансграничного информационного взаимодействия.

Ожидается, что глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза примет Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр РК   Кыргызстан   ЕАЭС  
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