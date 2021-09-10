Аскар Мамин представил нового министра энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства энергетики нового руководителя — Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Глава Правительства отметил большой опыт работы М. Мирзагалиева на руководящих должностях в энергетической отрасли. Он прошел путь от инженера по бурению до заместителя председателя правления АО «НК «Казмунайгаз», вице-министра энергетики. С июня 2019 года занимал пост министра экологии, геологии и природных ресурсов.

«Он обладает необходимыми для министра энергетики опытом и знаниями. Глава государства поставил перед министерством большие задачи по обеспечению дальнейшего развития отрасли. Необходимо продолжить работу по обеспечению регионов газом, реализацию крупных проектов в сфере нефтехимии и переработки нефти, внедрение цифровых технологий, развитие возобновляемой энергетики и нефтегазового машиностроения», — сказал А. Мамин.

