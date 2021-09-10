Аскар Мамин представил нового главу Минэкологии
Глава Правительства отметил, что перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов поставлены важные задачи по обеспечению эффективной реализации нового Экологического кодекса, подготовке Концепции низкоуглеродного развития, увеличению площади лесного фонда, дальнейшему развитию системы управления водными ресурсами и рыбного хозяйства.
«Глава государства поручил создать Национальную геологическую службу. Необходимо уделить особое внимание развитию геологоразведки и комплексному изучению недр, созданию открытой цифровой базы геологической информации», — сказал А. Мамин.
Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений». В разные годы работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа, АО «КазТрансГаз».
С марта 2020 года занимал пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.