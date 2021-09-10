Аскар Мамин представил нового главу Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов нового руководителя — Сериккали Брекешева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Глава Правительства отметил, что перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов поставлены важные задачи по обеспечению эффективной реализации нового Экологического кодекса, подготовке Концепции низкоуглеродного развития, увеличению площади лесного фонда, дальнейшему развитию системы управления водными ресурсами и рыбного хозяйства.

«Глава государства поручил создать Национальную геологическую службу. Необходимо уделить особое внимание развитию геологоразведки и комплексному изучению недр, созданию открытой цифровой базы геологической информации», — сказал А. Мамин.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений». В разные годы работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа, АО «КазТрансГаз».

С марта 2020 года занимал пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.