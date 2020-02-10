Аскар Мамин представил нового акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Глава Правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Жамбылской области, на которой единогласно было дано согласие на предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Бердибека Сапарбаева на должность акима региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На совещании с активом Жамбылской области А. Мамин отметил вклад Аскара Мырзахметова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы региона.

Представляя нового акима, Премьер-Министр отметил большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

«Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Жамбылской области. В настоящее время перед руководством региона стоят масштабные задачи. В первую очередь, необходимо уделить особое внимание идеологической работе и укреплению межнационального согласия, улучшению социально-экономического положения и качества жизни населения», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул важность решения задач по обеспечению устойчивого развития экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и увеличению доходов населения.

«Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Бердибеку Машбековичу совместно с активом области и депутатами маслихата обеспечить качественное решение поставленных Главой государства задач», — подчеркнул А. Мамин.

На встрече выступили секретари областного и городского маслихатов Баглан Карашолаков и Батырбек Кулекеев, ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета Ерболат Саурыков и генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров, которые выразили поддержку предложенной Главой государства кандидатуре Бердибека Сапарбаева и пожелали новому акиму Жамбылской области успешной и плодотворной работы.

Бердибек Сапарбаев родился в 1953 году в Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году рабочим совхоза «Задаринский». В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист. После окончания института работал экономистом Республиканского управления гострудсберкасс.

В разное время Бердибек Сапарбаев работал на должностях руководителя Аппарата Президента, Аппарата Кабинета министров, в Министерстве финансов Казахской ССР, Агентстве и Комитете таможенного контроля РК, Министерстве финансов РК. Был акимом Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областей, вице-министром экономики и бюджетного планирования, министром труда и социальной защиты населения. С августа 2019 года занимал должность заместителя Премьер-Министра РК.