Аскар Мамин представил нового акима Мангистауской области Н.Ногаева

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Руководитель Администрации Президента РК Ерлан Кошанов приняли участие во внеочередной сессии маслихата Мангистауской области, единогласно поддержавшего предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Нурлана Ногаева на должность акима региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На совещании с активом Мангистауской области А. Мамин отметил вклад Серикбая Трумова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы области. Представляя нового акима, Глава Правительства подчеркнул большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней. «Перед новым акимом поставлены серьезные задачи по комплексному социально-экономическому развитию региона. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию Мангистауской области. Регион обладает большим потенциалом в промышленной, энергетической, транспортно-логистической и туристической сферах», — сказал А. Мамин. Премьер-Министр подчеркнул важность решения задач по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке предпринимательства, повышению качества жизни и увеличению доходов населения. Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России. В разные годы работал на руководящих должностях в АО «НК «КазМунайГаз», Министерстве энергетики и минеральных ресурсов РК, акимом Западной Казахстанской и Атырауской областей. С 18 декабря 2019 года занимал пост министра энергетики РК.



