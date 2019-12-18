Аскар Мамин представил нового акима Атырауской области активу региона
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил нового акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Глава Правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Атырауской области, поддержавшего предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру М. Досмухамбетова на должность акима региона. П редставляя активу Атырауской области нового акима, Премьер-Министр отметил его большой производственный опыт и компетентность.
«Перед новым акимом поставлены серьезные задачи по социально-экономическому развитию региона. Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Атырауской области. Уверен, что Махамбет Джолдасгалиевич оправдает высокое доверие», — сказал А. Мамин. Премьер-Министр поблагодарил прежнего акима Нурлана Ногаева за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом посту.
Как сообщалось , М. Досмухамбетов родился 25 декабря 1960 года в г. Гурьев (ныне – Атырау). Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер» и Казахский государственный юридический университет по специальности «магистр делового администрирования». Трудовую деятельность начал в 1983 году геологом Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть». В разные годы работал геологом ПО «Эмбанефть», СП «Мунай», Эмбамунайгаз», директором департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» возглавлял департаменты геологии НК «КазМунайГаз», СП «КазГерМунай», АО «Мангистаумунайгаз». С сентября 2013 г. по январь 2015 г. работал в должности генерального директора, председателя правления АО «Эмбамунайгаз», с января 2015 г. по ноябрь 2016 г. — заместителем председателя правления АО НК «Казмунайгаз» по крупным проектам. С ноября 2016 года по настоящее время занимал пост первого заместителя министра энергетики РК.
- Назначен новый аким Атырауской области
- Нурлан Ногаев назначен министром энергетики РК
- Тимур Токтабаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК
- Почему Канат Бозумбаев покинул пост министра энергетики
- Дулат Адырбеков освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана»
- Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана