Аскар Мамин представил нового акима Атырауской области активу региона

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил нового акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава Правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Атырауской области, поддержавшего предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру М. Досмухамбетова на должность акима региона. П редставляя активу Атырауской области нового акима, Премьер-Министр отметил его большой производственный опыт и компетентность.

«Перед новым акимом поставлены серьезные задачи по социально-экономическому развитию региона. Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Атырауской области. Уверен, что Махамбет Джолдасгалиевич оправдает высокое доверие», — сказал А. Мамин. Премьер-Министр поблагодарил прежнего акима Нурлана Ногаева за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом посту.

Как сообщалось , М. Досмухамбетов родился 25 декабря 1960 года в г. Гурьев (ныне – Атырау). Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер» и Казахский государственный юридический университет по специальности «магистр делового администрирования». Трудовую деятельность начал в 1983 году геологом Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть». В разные годы работал геологом ПО «Эмбанефть», СП «Мунай», Эмбамунайгаз», директором департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» возглавлял департаменты геологии НК «КазМунайГаз», СП «КазГерМунай», АО «Мангистаумунайгаз». С сентября 2013 г. по январь 2015 г. работал в должности генерального директора, председателя правления АО «Эмбамунайгаз», с января 2015 г. по ноябрь 2016 г. — заместителем председателя правления АО НК «Казмунайгаз» по крупным проектам. С ноября 2016 года по настоящее время занимал пост первого заместителя министра энергетики РК.



