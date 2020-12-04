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Аскар Мамин предложил усилить инвестиционную деятельность в ЕАЭС

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Декабря 2020, 16:41
Аскар Мамин предложил усилить инвестиционную деятельность в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Глава Правительства отметил необходимость наращивания объема и устойчивости торговли в Евразийском экономическом союзе и за его пределами, что требует расширения списка стран, с которыми ЕАЭС имеет соглашения о зоне свободной торговли.

Премьер-Министр подчеркнул важность усиления работы по наращиванию внутреннего потенциала инвестиционной деятельности в рамках ЕАЭС.

«Первостепенную роль в этом процессе должен сыграть Евразийский банк развития, основной целью которого является содействие экономическому росту государств-членов ЕАЭС и расширение торгово-экономических связей путем осуществления инвестиционной деятельности», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства предложил внедрить обязательную количественную и качественную оценку влияния всех принимаемых в ЕАЭС решений на развитие бизнеса, расходы бюджетов стран ЕАЭС и улучшение экономических показателей в целом.

Участники заседания рассмотрели Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, Перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021-20222 годах, вопросы единого таможенно-тарифного регулирования, а также План мероприятий по обеспечению функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в рамках ЕАЭС.

Премьер-министр РК   ЕАЭС  
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