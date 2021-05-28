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Аскар Мамин предложил разработать Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ

28 Мая 2021, 17:55
Аскар Мамин предложил разработать Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в город Минск принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором отметил необходимость формирования новой повестки устойчивого развития экономики СНГ в постпандемический период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Страны СНГ последовательно переходят к фазе постпандемического восстановления. Наши экономики, по прогнозам ведущих международных финансовых организаций, в текущем году выйдут на траекторию положительного роста», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами СНГ. В январе-марте этого года торговля Казахстана со странами СНГ составила 6,3 млрд долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Премьер-Министр РК подчеркнул необходимость принятия скоординированных мер по обеспечению совместного формирования добавленной стоимости, ее транспортировки до рынков сбыта и финансирования указанных процессов. При этом для повышения стабильности экономики в условиях вероятных повторных шоков, следует сосредоточиться на обеспечении устойчивости внешнего платежного баланса СНГ, в том числе путем наращивания товарооборота внутри Содружества.

В рамках новой повестки экономического развития СНГ глава Правительства Казахстана предложил сосредоточиться на реализации промышленного и агропромышленного потенциала Содружества.

«Необходимо разработать и принять Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ, которая охватывала бы весь спектр субъектов и мероприятий, имеющих отношение к производству, переработке, распределению, регулированию и потреблению продуктов питания», - сказал А. Мамин.

Отмечена важность разработки и реализации эффективной и практичной совместной транспортной политики, продолжения работы по наращиванию качества и доступности инфраструктуры в рамках СНГ.

Глава Правительства подчеркнул, что с учетом масштабного перераспределения международных транспортных потоков, вызванного в том числе трансформацией сложившихся крупных глобальных цепочек добавленной стоимости, опасениями по поводу устойчивости традиционных маршрутов и неопределенности касательно транзитного потенциала отдельных регионов, у СНГ есть возможность увеличить свою долю в международном рынке перевозок.

«Такая динамика уже находит отражение в наших транзитных показателях. В 2020 году, несмотря на пандемию, рост контейнерных перевозок по территории Казахстана по направлению Китай – Европа - Китай составил 59,6%. За первые четыре месяца текущего года рост составил уже 84%», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил важность разработки новых механизмов финансирования проектов и мер по углублению промышленной кооперации, обеспечению продовольственной безопасности, созданию новых совместных производств, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и улучшению инвестиционного климата.

По итогам заседания приняты соглашения о сотрудничестве в сферах содействия занятости населения, санитарной охраны территорий государств-участников СНГ, предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний.

СГП СНГ утвердил среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года, а также принял решения по укреплению сотрудничества в управлении государственными материальными резервами и подготовке офицеров Вооруженных сил.

Рассмотрены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ и план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 г.

В заседании также приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана Улукбек Марипов, России Михаил Мишустин, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, и.о. вице-премьер-министра Армении Мгер Григорян, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Гадыргельды Мушшиков, посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан.

Напомним, вчера, 27 мая, в рамках поездки в город Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Республики Беларусь Романом Головченко

СНГ   Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Безопасность  
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