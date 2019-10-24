Аскар Мамин: Правительство продолжит совместную работу с бизнесом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство будет продолжать совместную работу с бизнесом решению всех проблемных вопросов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На особом контроле находятся вопросы местного содержания, учитывая, что работа была начата и есть позитивная динамика. Принимаются меры по защите внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции. Это не только защита населения как потребителей, но и недопущение недобросовестной конкуренции для наших производителей. Мы намерены активно применять инструменты техрегулирования и стандартизации. Я думаю, мы будем активно работать с НПП «Атамекен» в этом направлении», - сказал Премьер-Министр РК в ходе VI Съезда Президиума Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен».

Аскар Мамин также рассказал и о проекте «Страновой скрининг», который должен определить перспективные ниши для развития предпринимательства.

«Развитие предпринимательства во многом носит региональный характер. Правительством совместно с «Атамекен» проводится «Страновой скрининг» для определения точек роста в регионах. Сегодня в систему загружено около 1,8 миллиона данных респондентов, идет рост в 6 тыс. населенных пунктах. Проведение данного анализа позволит определить регионы на районном уровне, где будут выделены ниши для развития бизнеса. В результате мер господдержки будут выработаны предложения на уровне районов и сельских округов. Ожидаемый результат - это устойчивый рост доходов населения, развитие занятости. Все это позволит отечественным производителям закрепиться на внутреннем рынке. Мы готовы эту работу активно проводить с «Атамекен», - отметил Премьер-Министр.

Еще одним направлением, которое даст толчок развитию предпринимательской активности, как считает Премьер-Министр, является проведение жилищной политики.

«В течение 10 лет мы планируем увеличить объемы финансирования жилищного строительства. Порядка 6, 4 триллиона тенге по программе «Нұрлы Жер», сейчас проект к этому готовится. Принятые меры позволят решить вопросы обеспечения жильем, и даст новый импульс в развитии строительного сектора. В результате будет обеспечен устойчивый рост именно за счет этого сектора экономики. В целом, Правительство будет продолжать совместную работу с бизнесом по дальнейшему совершенствованию бизнес-среды и решению всех проблемных вопросов», - подчеркнул А. Мамин.