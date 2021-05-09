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Аскар Мамин поздравил соотечественников с Днем Победы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Мая 2021, 08:18
Аскар Мамин поздравил соотечественников с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил соотечественников с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю с Днем Великой Победы! Это один из священных праздников для народа Казахстана. В этот день мы отдаем дань мужеству и самоотверженности наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Родину и подаривших нам мирное будущее. С глубоким почтением и благодарностью мы склоняем головы перед поколением победителей — фронтовиков и тружеников тыла.

С каждым годом ветеранов становится все меньше. Наш долг — окружить их вниманием и заботой, а также бережно хранить и передавать будущим поколениям историю их героического подвига. Память о Великой Победе навсегда останется в наших сердцах. Пусть небо над Казахстаном будет мирным! Желаю дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья родным и близким, радости детям и внукам!», - поздравил Премьер-Министр РК.

Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
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