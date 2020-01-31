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Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы правительства России

31 Января 2020 16:44
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Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы правительства России

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы правительства России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации и пожелать ему успехов в новой должности. Отдельно хочу выразить благодарность Тиграну Саркисяну за безупречное руководство коллегией Евразийской экономической комиссии, за также членам коллегии, которые завершают свои полномочия за плодотворную работу по развитию интеграционных процессов», - сказал Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств в расширенном составе.

Напомним, в Алматы прошел форум «Цифровое будущее глобальной экономики» с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Молдовы.



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Ключевые слова: Правительство РК, Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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