Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы правительства России
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы правительства России, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации и пожелать ему успехов в новой должности. Отдельно хочу выразить благодарность Тиграну Саркисяну за безупречное руководство коллегией Евразийской экономической комиссии, за также членам коллегии, которые завершают свои полномочия за плодотворную работу по развитию интеграционных процессов», - сказал Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств в расширенном составе.
Напомним, в Алматы прошел форум «Цифровое будущее глобальной экономики» с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Молдовы.
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