Аскар Мамин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с 30-летием Независимости!

16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

За прошедшие годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает стратегический курс, направленный на развитие экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, сохранение мира и общественного согласия в стране. Планомерно проводится политическая и социально-экономическая модернизация страны.

30 лет для истории короткий отрезок времени, но для нас это большой путь становления нашего суверенного государства. Независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца на благо своей страны и земли, стремлением жить в развитом и сильном государстве.

Многонациональный Казахстан продемонстрировал всему миру, что сила нашего народа в единстве и стремлении добиваться поставленных целей.

Поздравляю всех казахстанцев с этим значимым событием – 30-летием нашей Независимости. Желаю вам новых успехов и достижений во благо дальнейшего процветания Республики Казахстан!

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын!» - отметил Аскар Мамин.















