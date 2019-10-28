Аскар Мамин посетит с официальным визитом Нидерланды
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 30 октября посетит с официальным визитом Королевство Нидерланды, об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«30 октября состоится официальный визит премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Королевство Нидерланды. Это будет первый визит главы казахстанского Правительства в Нидерланды за всю историю двусторонних отношений»,- сообщил официальный представитель МИД.
По его словам, в ходе визита состоится встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. На этой встрече стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Премьер-министр также примет участие в казахстанско-голландском бизнес-форуме, проведет переговоры с компаниями Shell, BITFURY, SUEZ GROUP, Farm Frites, Dutch Fruit Solutions Kazakhstan и посетит ряд инновационных объектов.
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