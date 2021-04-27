Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах АПК, транспорта, туризма, а также ходом вакцинации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В Тупкараганском районе глава Правительства посетил введенную в эксплуатацию в апреле т.г. птицефабрику ТОО «Актау Агро». Предприятие включает инкубаторный цех, производственный комплекс и убойный цех мощностью 5 тыс. тонн курятины в год. Птицефабрика позволит обеспечить 50% потребности внутреннего рынка Мангистауской области в мясе птицы. Первую партию продукции планируется поставить на торговые прилавки региона в конце июня т.г.

Общий объем инвестиций составляет 5,1 млрд тг. На предприятии создано свыше 90 постоянных рабочих мест.