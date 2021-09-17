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Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой  Алматинскую область

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Сентября 2021, 17:24
Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой  Алматинскую область

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках поездки в Алматинскую область проинспектировал развитие АПК, транспортно-логистической, фармацевтической, туристической и других отраслей экономики региона, а также дал старт реализации новых инвестиционных проектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В индустриальной зоне «Береке» Илийского района Глава Правительства дал старт строительству инфраструктуры экспортного плодоягодного кластера ТОО «FRUIT ART».

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Предприятие будет включать фруктохранилище объемом 15 тыс. тонн продукции с регулируемой газовой средой, завод сублимационной сушки фруктов и ягод мощностью переработки 200 тонн сырья в сутки, а также тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию 1800 тонн клубники и 900 тонн салатов в год на площади 9 га. Общий объем инвестиций на первом этапе составит 34 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 г. Производство и переработка продукции будет осуществляться по инновационным технологиям стран ЕС и США. Будет создано 500 постоянных и 7500 сезонных рабочих мест. Реализация проекта позволит снизить зависимость страны от импорта по яблокам на 5%, по ягодам на 100%. Наряду поставками на внутренний рынок, продукция предприятия будет экспортироваться за рубеж, в т.ч. в страны Европейского Союза.

В Капшагае глава Правительства проинспектировал ход реализации проекта строительства рыбопромышленного комплекса ТОО «Оспанова Девелопмент» по выращиванию морской рыбы. Проектная мощность — до 10 тыс. тонн рыбы в год. Стоимость проекта — 67,3 млрд тг, срок реализации первого этапа — 2022 г.

Премьер-Министру доложили о планах развития сахарной отрасли в Алматинской области на период до 2025 года. За счет расширения орошаемых земель посевные площади сахарной свеклы будут увеличены в 3,3 раза до 53 тыс.га. Применение водосберегающих технологий обеспечит рост валового сбора урожая в 3,6 раза до 2 млн тонн.

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Главе Правительства был представлен проект строительства четырех городов-спутников г. Алматы — «G4 City» с общей численностью населения в 220 тыс. чел. На первом этапе ведется строительство «Gate City» на площади 2370 га с проектной численностью населения 60 тыс. чел., 1,4 млн кв.м жилья.

В Панфиловском районе Премьер-Министр посетил пункт пропуска «Нұр Жолы» на казахстанско-китайской границе, ознакомился с развитием транспортной и логистической инфраструктуры СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота», деятельностью оператора Сухого порта, функционированием Бондового склада АО «Казпочта», а также перспективными инвестпроектами СЭЗ.

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А. Мамин дал старт работе комбикормового завода «SSA Feed Mills» мощностью производства 60 тыс. тонн кормов в год. Стоимость проекта — 4,7 млрд тг. 55% продукции будет направляться на внутренний рынок, 45% — экспортироваться за рубеж.

В с. Абай Карасайского района Премьер-Министр ознакомился с проектом ТОО «НПП «Антиген» по производству иммунобиологических препаратов. На площадке предприятия также организована соответствующая международным стандартам линия по розливу до 1 млн доз вакцины «QazVaq» в месяц.

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В ходе посещения государственных национальных природных парков «Көлсай көлдері» и «Алтын Эмель» Премьер-Министру доложили о мерах по развитию туризма в Алматинской области.

За 8 месяцев т.г. обеспечен рост по всем основным отраслям экономики Алматинской области, в т.ч. в промышленности на 13,8%, сельском хозяйстве — на 1,1%. Объем строительных работ увеличился на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Введено в эксплуатацию 663,5 тыс. кв.м жилья. В регион привлечено 369,9 млрд тг инвестиций (+2,3%).

В поездке приняли участие аким Алматинской области Амандык Баталов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, энергетики — Магзум Мирзагалиев, здравоохранения — Алексей Цой, председатели правлений АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов и др.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Алматинская область   Аскар Мамин  
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