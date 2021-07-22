+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау

22 Июля 2021 17:00
Поделиться:
Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках визита Премьер-министра Республики Казахстан Мамина А.У. в город Актау, компания Транстелеком продемонстрировала Центр обработки данных (ЦОД) площадью 1664 м2, построенный на земельном участке более 2 Га. Строительство ЦОД в г. Актау стоимостью 6.8 млрд. тенге было начато в 2020 году, и реализовано за 10 месяцев. Несмотря на все ограничения, связанные с карантином, команде ТТС удалось в рекордные сроки реализовать крупномасштабный проект по строительству дата центров в 7 городах Казахстана, включая город Актау, соответствующих всем стандартам безопасности и надежности уровня Tier III.

Новости по теме
Новые правила застройки Алматы: почему это важно для города
Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области

«Современный ЦОД – это цифровая крепость, способная обеспечивать безопасный информационный обмен данными. В этом году мы намерены активно развивать региональную сеть центров обработки данных. Вместе с расширением географии присутствия нам важно гарантировать соответствие всех объектов уровню Tier III в части самой инфраструктуры дата-центров и ее эксплуатации», - сказал Председатель Правления АО «Транстелеком» Елнар Адайбеков.

Клиентам компании уже сейчас доступны различные сервисы на базе функционирующих дата-центров в городах: Актау, Караганда, Кызылорда, Атырау, Актобе, Уральск, Жезказган, а также в Нур-Султане и Алматы которые были введены в эксплуатацию ранее, а именно: размещение серверного оборудования (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), резервное копирование, администрирование и другие сервисы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Премьер-министр РК   #Экономика   #Связь, ТВ, IT   #Мангистауская область   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Новые правила застройки Алматы: почему это важно для города
Президент РК заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области
Популярное
1 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
2 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
3 Самолечение доводит до подключения к ИВЛ - столичный инфекционист
4 Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
5 Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО
Читайте также
Прогноз по мировому уровню безработицы озвучили в Минтруда РК
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив