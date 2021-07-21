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Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау

21 Июля 2021 19:31
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Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина в город Актау, компания «Транстелеком» продемонстрировала Центр обработки данных (ЦОД) площадью 1664 м2, построенный на земельном участке более 2 Га, передает МИА «Казинформ».

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Строительство ЦОД в Актау стоимостью 6.8 млрд тенге было начато в 2020 году, и реализовано за 10 месяцев. Несмотря на все ограничения, связанные с карантином, команде ТТС удалось в рекордные сроки реализовать крупномасштабный проект по строительству дата центров в 9 городах Казахстана, включая город Актау, соответствующих всем стандартам безопасности и надежности уровня Tier III.

«Современный ЦОД – это цифровая крепость, способная обеспечивать безопасный информационный обмен данными. В этом году мы намерены активно развивать региональную сеть центров обработки данных. Вместе с расширением географии присутствия нам важно гарантировать соответствие всех объектов уровню Tier III в части самой инфраструктуры дата-центров и ее эксплуатации», - сказал председатель правления АО «Транстелеком» Елнар Адайбеков.

Клиентам компании уже сейчас доступны различные сервисы на базе функционирующих дата-центров в городах: Актау, Караганда, Кызылорда, Атырау, Актобе, Уральск, Жезказган, Нур-Султан и Алматы, а именно: размещение серверного оборудования (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), резервное копирование, администрирование и другие сервисы.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Мангистауская область   #Регионы   #Аскар Мамин   #Технологии  
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