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Аскар Мамин посетил Байконыр и провел переговоры с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Апреля 2021, 19:55
Аскар Мамин посетил Байконыр и провел переговоры с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием города Байконыр Кызылординской области, а также реализацией совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Главе Правительства доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, развитию туристической инфраструктуры, а также созданию СЭЗ «Байконур» в г. Байконыре. После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-18» и его стыковкой с Международной космической станцией Глава Правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере.

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Премьер-Министр принял участие в пленарном заседании конференции, посвященной 60-летию первого полета человека в космос. Глава Правительства зачитал приветственное обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева к участникам мероприятия.

«С космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остается крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Уверен, дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество Казахстана и России будет содействовать реализации совместных проектов и программ в области космических исследований и пилотируемых полетов», — сказал А. Мамин.

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В пленарном заседании конференции приняли участие глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс, казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов, руководство спутниковых операторов «One Web» и «SES Networks» и др.


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