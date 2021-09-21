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    Аскар Мамин  поручил завершить уборку урожая в кратчайшие сроки

    21 Сентября 2021, 09:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил завершить уборку урожая в кратчайшие сроки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо обеспечить поставку зерна в «Продовольственную корпорацию» в рамках программы форвардного закупа. Акиматам областей и Министерству сельского хозяйства необходимо завершить уборку урожая в кратчайшие сроки», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Также глава Кабмина поручил обеспечить засыпку семян в полной потребности под урожай 2022 года.

    «Министерству индустрии совместно с нацкомпанией «КТЖ» принять меры по обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна», - заключил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Урожай Сельское хозяйство Аскар Мамин
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