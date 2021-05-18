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    10:18, 18 Май 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин поручил заблаговременно начать работы по обеспечению углем

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объёмах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству индустрии совместно с акиматами организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объёмах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных. Также поручаю провести на местах информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации угля населению», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

    Ранее глава Кабмина поручил качественно подготовиться к отопительному периоду

    «Поручаю утвердить до 1 июня планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы. До 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, а до 15 октября полную готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов ЖКХ, жилья и сферы здравоохранения с учетом погодных условий в северных и восточном регионах», - сказал Аскар Мамин.


    Теги:
    Правительство Правительство РК ЖКХ
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