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Аскар Мамин поручил увеличить рост участников проекта Ashyq
18 Августа 2021 10:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил увеличить рост участников проекта Ashyq. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На сегодня зарегистрировано более 4 млн пользователей «ASHYQ», в проекте участвуют уже 111 тысяч субъектов бизнеса. Нужно продолжить работу с бизнесом и увеличивать рост участников проекта», - поручил Аскар Мамин.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения предложил сохранить локдаун выходного дня в регионах в «красной» и «темно-красной» зонах.
Также Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.
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