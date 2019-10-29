Аскар Мамин поручил усовершенствовать механизмы госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации государственной программы занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О влиянии на рынок труда планируемых структурных преобразований в экономике страны и развития предпринимательства доложил Министр национальной экономики Р. Даленов, реализации программы «Еңбек» — вице-министр труда и социальной защиты населения А. Сарбасов, микрокредитовании на селе — министр сельского хозяйства С. Омаров, обучении основам предпринимательства — заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Э. Жумагазиев, работе регионов по трудоустройству граждан — акимы Павлодарской области Б. Бакауов и Мангистауской области С. Трумов.

За три года в Госпрограмме «Еңбек» приняли участие 1,7 млн чел., в том числе с начала текущего года — 500 тыс. чел., из которых 178,8 тыс. молодежи, 12,6 тыс. инвалидов, 15,7 тыс. малообеспеченных граждан. С начала года краткосрочное обучение прошли свыше 23,7 тыс. чел., основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес» обучены 45,4 тыс. чел., выдано 11,6 тыс. микрокредитов, из них около 90% — на селе.

«Нашей главной задачей является повышение благосостояния граждан за счет усиления продуктивной занятости. За годы реализации Госпрограммы «Еңбек» с 2017 по 2019 годы достигнуты хорошие результаты. 1,3 млн человек трудоустроились, 51 тыс. открыли собственный бизнес, 248 тыс. человек повысили квалификацию, 53 тыс. представителей молодежи получают первую профессию», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил до конца текущего года выработать предложения по комплексному развитию рынка труда до 2025 г., а также усовершенствовать действующие механизмы Госпрограммы «Еңбек».

«Краткосрочное обучение должно осуществляться на основе гарантированного трудоустройства. Выполнение условий при микрокредитовании и получении грантов – четко мониториться», — сказал Глава Правительства.

Особое внимание Премьер-Министр обратил на обеспечение занятости молодежи.

«Для развития потенциала молодежи реализуются проекты «Жас кәсіпкер», «Жас маман». Работу в этом направлении нужно продолжить, акцентировав особое внимание на занятости молодежи. Поручаю в Госпрограмме «Еңбек» ввести отдельный блок по занятости молодежи с указанием четких индикаторов», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что создание постоянных рабочих мест должно оставаться главным приоритетом работы акиматов и отраслевых министерств.