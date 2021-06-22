Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологические требования в столице
О текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения Алексей Цой.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная и находится под контролем. Индекс репродуктивности вируса составляет 1, занятость инфекционных коек – 25%, реанимационных – 21%.
В «красной зоне» по-прежнему остается город Нур-Султан, в «желтой зоне» – 5 регионов: Алматы и Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. Остальные 11 регионов – в «зеленой зоне».
Более 2,8 млн человек вакцинировано первым компонентом, свыше 1,7 млн чел. – вторым компонентом.
Премьер-Министр отметил, что в столице выявлена вероятность мутации, характерной для индийского «Дельта» штамма коронавируса, который отличается высокой степенью заражаемости, быстротой развития и более тяжелыми последствиями.
Глава Правительства поручил держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на контроле, межведомственной комиссии дополнительно принять меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в столице.
«Несмотря на то, что в целом ситуация в Казахстане стабильная, обстановка в соседних государствах продолжает ухудшаться. Поэтому необходимо усилить контроль на государственной границе, а также уделить особое внимание строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и увеличению темпов вакцинации», – сказал Аскар Мамин.