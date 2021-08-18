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Аскар Мамин поручил сохранить локдауны выходного дня в регионах «красной» зоны

18 Августа 2021 09:51
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Аскар Мамин поручил сохранить локдауны выходного дня в регионах «красной» зоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил сохранить локдауны выходного дня в регионах «красной» зоны. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Контроль соблюдения населением ограничительных мер должен быть продолжен, в регионах для этого увеличили количество мониторинговых групп, эффективность их деятельности должна быть усилена. Всем регионам и госорганам расширить информационную работу о необходимости вакцинации. Необходимо сохранить локдауны выходного дня в регионах, находящихся в «красной» зоне», - отметил Премьер-Министр РК.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения предложил сохранить локдаун выходного дня в регионах в в «красной» и «темно-красной» зонах.

Также Аскар Мамин поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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