Аскар Мамин поручил реализовать дополнительные меры по поддержке МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил в этом году реализовать дополнительные меры по поддержке МСБ в новых реалиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На недавнем заседании Высшего совета по реформам были презентованы дополнительные меры по поддержке МСБ в новых реалиях», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина добавил, что предлагаемые изменения позволят вовлечь в официальную занятость до 500 тысяч наемных работников, снизить нагрузку на фонд оплаты труда, упростить порядок исполнения налоговых обязательств и привлечь новые инвестиции в экономику республики.

«В этой связи поручаю Министерству Нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами до 1 марта текущего года подготовить необходимые поправки в налоговое законодательство для их реализации уже в текущем году», - подчеркнул Аскар Мамин.

Напомним, Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил принять действенные меры по модернизации информационных систем налогового администрирования и их интеграции с другими госорганами.