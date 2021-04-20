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    09:55, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Аскар Мамин поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Системная работа по исполнению всех поручений Главы государства продолжается. Сейчас наша основная задача - стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличение охвата массовой вакцинацией против коронавирусной инфекции», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, ситуация с пандемией остается сложной, но под контролем.

    «Тем не менее, в «красной» зоне находятся 8 регионов. Индекс репродуктивности вируса - 1,065. Занятость больничных коек составляет 41%, реанимационных – 27%», - констатировал Премьер.

    В этой связи глава Правительства поручил расширить охват населения вакцинированием, особенно в регионах с низким охватом.


    «Надо четко исполнить план по ежемесячному обеспечению вакцинами на 2 млн человек. Второе. Министерству здравоохранения, акиматам вести постоянный мониторинг оказания качественной медицинской помощи заболевшим коронавирусом и наличия лекарственных средств. Третье - акиматам совместно с министерствами здравоохранения, внутренних дел, НПП «Атамекен» с активным участием мобильных мониторинговых групп обеспечить соблюдение населением санитарно-эпидемиологических требований», - заключил А. Мамин.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Вакцинация Правительство РК Регионы Казахстана Другие государственные органы Главная Общество Премьер-министр РК
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