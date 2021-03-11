Аскар Мамин поручил обеспечить жесткий контроль за стабильностью цен на социально значимые продукты питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы регулирования цен на социально значимые товары и обеспечения продовольствием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

О проводимой работе по мониторингу цен и мерам реагирования доложили министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, обеспечению продовольствием – министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

В 2020 году Правительство и акиматы приняли комплекс мер по обеспечению производства, хранения и поставок продукции во все регионы. Установлены предельные цены на социально значимые товары, расширена практика льготных займов торговым сетям через «оборотную схему» с обязательством по сдерживанию цен. Оказаны меры господдержки сельхозтоваропроизводителям.

Принятые меры позволили стабилизировать рост цен на социально значимые товары. Однако с января текущего года наблюдается рост цен на 2,6%. В этой связи разработана Дорожная карта по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Документ предусматривает принятие антимонопольных и торговых мер, увеличение производства и поддержку предприятий, а также ряд законодательных изменений.

Глава Правительства поручил приступить к реализации Дорожной карты по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Агентству по защите и развитию конкуренции поручено детально изучить цепочку ценообразования по каждой товарной позиции и принять своевременные антимонопольные меры для недопущения сговора между недобросовестными крупными участниками рынка, совместно с министерствами торговли и сельского хозяйства, акиматами – обеспечить жесткий контроль за недопущением необоснованного роста цен по всем видам социально значимых продуктов питания.

Министерству торговли и интеграции дано поручение внести предложения по торговым мерам в отношении экспорта и импорта товаров и сырья, оказывающих влияние на рост цен на продовольствие. При этом необходимо ускорить создание Национальной товаропроводящей системы, в том числе оптово-распределительных центров, а также цифровизацию торговых процессов.

Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить принятие Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами на среднесрочную перспективу, проработать совместно с акиматами вопросы закупа АО «НК «Продкорпорация» отдельных видов продовольственных товаров в рамках оффтейк-контрактов и форвардных закупок, оказывать меры господдержки производителям социально значимых продтоваров, в том числе субсидированием, с установлением встречных обязательств производителей.

Премьер-Министр поручил акиматам применять схему форвардных закупок в деятельности Стабилизационных фондов, значительно увеличить выделение средств на «оборотные схемы», обеспечить в приоритетном порядке реализацию проектов по наращиванию производства импортозависимых товаров, увеличить посевные площади приоритетных сельхозкультур (гречиха, масличные, бахчевые, кормовые).