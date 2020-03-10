Аскар Мамин поручил обеспечить социальную стабильность и занятость населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-февраль 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального Банка Е. Досаев, первый заместитель Премьер-Министра — министр финансов А. Смаилов, ситуации на рынке труда и реализации инфраструктурных проектов — министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, а также первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев.

В январе-феврале текущего года рост ВВП составил 3,3% к соответствующему периоду 2019 года. Инвестиции в основной капитал возросли на 11,6%, в том числе частные — на 12,1%. Инфляция сохраняется в целевом коридоре — 6%.

Рост показали несырьевые отрасли экономики, в том числе обрабатывающая промышленность — на 9,4%, включая автомобилестроение (72,2%) и легкую промышленность (12,4%), строительство — на 11,9%. Активы Национального фонда составили $61,1 млрд, золотовалютные резервы — $29,3 млрд.

«На сегодня наблюдается негативная динамика во внешнеэкономической конъюнктуре. Ряд крупнейших международных финансовых организаций и институтов развития объявили о снижении прогнозов роста мировой экономики в текущем году. Влияние снижения цен на энергоносители усилилось на фоне недостижения ОПЕК договоренностей в части реализации скоординированных мер по стабилизации рынка», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что Главой государства образован республиканский штаб оперативного реагирования. Соответствующие штабы созданы во всех регионах. Правительством проработаны несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Разработан ряд мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на национальную экономику.

«Основной целью данных мер является поддержание благосостояния населения. Никто из наших граждан не будет оставлен в сложной ситуации»,— сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил акиматам обеспечить эффективную работу стабилизационных фондов для проведения товарных интервенций на рынках по социально значимым товарам.

«Мы должны задействовать все имеющиеся внутренние резервы по стимулированию спроса на товары и услуги отечественных предприятий», — сказал Премьер-Министр, поручив разработать план с конкретными мерами по усилению импортозамещения.

Премьер-Министр поручил АО «ФНБ «Самрук-Қазына», национальным управляющим холдингам и другим подотчетным Правительству организациям согласовывать свои операции на валютном рынке с Национальным Банком.

Министерству финансов совместно с госорганами поручено в недельный срок внести предложения по пересмотру приоритетов бюджетных расходов с переносом сроков реализации неприоритетных инвестиционных проектов.

Глава Правительства дал поручение Министерству труда и социальной защиты населения обеспечивать своевременные социальные выплаты в полном объеме и разработать новую Дорожную карту занятости, в рамках которой усилить работу по реализации инфраструктурных проектов, ремонту социальных объектов и благоустройству населенных пунктов, а также совместно с акиматами обеспечить жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан.

«Наша общая задача — это обеспечение социальной стабильности и занятости. Особое внимание необходимо уделить сохранению действующих и созданию новых рабочих мест. Подчеркиваю – все социальные обязательства государства будут исполнены. Все пенсии и пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме», — резюмировал А. Мамин.