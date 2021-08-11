+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аскар Мамин поручил обеспечить обучение в штатном режиме в новом учебном году

11 Августа 2021 11:01
Поделиться:
Аскар Мамин поручил обеспечить обучение в штатном режиме в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Госзаказ в колледжах сформирован по 200 наиболее востребованным специальностям
По степи пытались убежать от мониторинговой группы гости из ресторана в Темиртау 380 тысяч первоклассников пойдут в школу в Казахстане Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса

«Обсуждаемый сегодня вопрос очень важный. Он волнует сейчас каждую семью, всех школьников и студентов. Сейчас учебный год наступает в условиях более высокой готовности системы здравоохранения и массовой вакцинации населения. К работе будут допущены привившиеся педагоги. Прорабатываются вопросы наиболее безопасной системы организации обучения. Именно поэтому принято решение вернуться к традиционному формату обучения», - сказал Премьер-Министр РК.

Поэтому в кратчайшие сроки Аскар Мамин поручил решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.

«В новом учебном году в организациях дошкольного и среднего образования, а также в колледжах и вузах поручаю обеспечить обучение в штатном режиме. Министерство образования совместно с акиматами должно довести до каждой школы четкие рекомендации по осуществлению очного обучения», - отметил Премьер-Министр РК.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Образование   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Госзаказ в колледжах сформирован по 200 наиболее востребованным специальностям
По степи пытались убежать от мониторинговой группы гости из ресторана в Темиртау
380 тысяч первоклассников пойдут в школу в Казахстане
Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса
Популярное
1 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
6 «Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Читайте также
Более 700 млрд займов выдано по программе «Экономика простых вещей»
Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
«Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив