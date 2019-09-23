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Аскар Мамин поручил не допускать дефицита угля

23 Сентября 2019 13:25
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Аскар Мамин поручил не допускать дефицита угля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, работы по подготовке к отопительному сезону ведутся, однако есть все же отставания по графику. В этой связи поручаю: первое – акимам обеспечить завершение в установленные сроки всех запланированных ремонтных работ и заблаговременную поставку топлива в необходимых объемах», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина также поручил проконтролировать качество и цены на реализуемый уголь.

«В целях недопущения повышения цен и дефицита угля на внутреннем рынке акимам регионов необходимо в двухнедельный срок в установленном порядке провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, графиков поставки, обоснованности цен и качества реализуемого угля», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер также поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с КТЖ обеспечить акиматы необходимым количеством вагонов для доставки угля.

«В регионах надо усилить работу по погашению имеющейся дебиторской задолженности предприятий за поставленный газ и уголь, а также потребителей за поставленный уголь. В целом, министерствам энергетики, индустрии и инфраструктурного развития обеспечить действенный контроль за завершением акиматами регионов работ по подготовке всех объектов к предстоящему отопительному периоду. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле Правительства», - резюмировал Аскар Мамин.


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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