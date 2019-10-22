Аскар Мамин поручил активизировать развитие ГЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На селекторном заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития государственно-частного партнерства (ГЧП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

О проводимой работе доложили министры национальной экономики Р. Даленов, индустрии и инфраструктурного развития – Б.Атамкулов, здравоохранения – Е. Биртанов, образования и науки – А. Айтмагамбетов, акимы Карагандинской области Ж. Касымбек, Акмолинской области Е. Маржикпаев, первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов.

По состоянию на 1 октября т.г. заключено 615 договоров ГЧП на сумму 1,6 трлн тг, из них привлеченные инвестиции – 551,5 млрд тг, в т.ч. по республиканским проектам 339,5 млрд тг, по местным проектам – 212 млрд тг. На различных стадиях планирования и подготовки проектов находятся 638 проектов на сумму 1,9 трлн тг.

На стадии эксплуатации находятся 547 объектов ГЧП на сумму порядка 472 млрд тг, из которых 541 – местного значения на сумму 288,4 млрд тг и 6 – республиканского значения на сумму 183,6 млрд тг.

На стадии реализации (инвестиционный период) находятся 68 объектов на сумму 1091 млрд тг, из них 65 – местного значения на сумму 365 млрд тг и 3 – республиканского значения на сумму 725,9 млрд тг: Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД), обеспечение широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов, система сбора данных об авиапассажирах.

В сфере здравоохранения за 3 года местными исполнительными органами заключены 127 договора ГЧП на общую сумму 58,9 млрд.тенге. Только в 2019 году заключен 21 договор на сумму 23,5 млрд тг. В период с 2019 по 2024 годы в рамках ГЧП запланировано строительство на республиканском уровне 16 крупных больниц на сумму 838,5 млрд тг, из них к настоящему времени начата реализация 7 проектов.

В сфере образования реализуется 558 проектов ГЧП на сумму 243 млрд тг. С января текущего года 98 частных школ получают государственный заказ по принципу подушевого финансирования на сумму 6 млрд тг. На начало 2019 – 2020 учебного года открыто 47 новых частных школ. До конца года будет открыто еще 13 новых частных школ. 70 проектов предусматривают строительство студенческих общежитий.

Глава Правительства отметил положительную динамику и поручил активизировать работу по развитию ГЧП.

«Развитие ГЧП является одним из приоритетных направлений работы Правительства. Наиболее значимые проекты реализуется в таких секторах, как транспорт и инфраструктура, энергетика и ЖКХ, образование, здравоохранение», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе транспортных и энергетических, в сфере ЖКХ, для чего проработать необходимые изменения в законодательство, с учетом передового международного опыта развития ГЧП.

Глава Правительства поручил заинтересованным госорганам совместно с Министерством национальной экономики разработать Дорожные карты по развитию ГЧП в курируемых отраслях. Ход их исполнения будет заслушиваться на заседаниях Проектного офиса Правительства.

«В целом, нам необходимо выстроить эффективное взаимодействие государства и частного партнера в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны», - резюмировал А. Мамин.