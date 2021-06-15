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Аскар Мамин поручил активизировать работу по снижению уровня загрязнения окружающей среды

Автор:  
Серик Сабеков
15 Июня 2021, 10:16
Аскар Мамин поручил активизировать работу по снижению уровня загрязнения окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил активизировать работы по снижению уровня загрязнения окружающей среды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения системных экологических проблем принят новый Экологический кодекс с учетом лучших мировых практик, одним из элементов которого является внедрение крупными производствами передовых технологий», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Глава Кабмина отметил, что совместно с общественностью разработаны и утверждены местными исполнительными органами Дорожные карты, которые направлены на снижение уровня загрязнения окружающей среды, озеленение, ликвидацию «исторических» загрязнений.

«В то же время, по региональным Дорожным картам в текущем году из 70 мероприятий исполнено пока только 42. Их исполнение надо активизировать, особенно Нур-Султану, где из 13 исполнено 4 мероприятия, и Алматы, где из 13 исполнено 5 мероприятий», - добавил Аскар Мамин.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил продолжить работу по стимулированию роста электротранспорта.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экология  
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