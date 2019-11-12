+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аскар Мамин поручил акимам улучшить показатели промышленности

12 Ноября 2019 12:35
Поделиться:
Аскар Мамин поручил акимам улучшить показатели промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил акимам ряда регионов улучшить показатели промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Новые рабочие места открывают промышленные предприятия СКО
Более половины объёма производства бумажной продукции приходится на Алматы и Алматинскую область Принять участие в сооружении газохимического комплекса в Атырау призвали производителей Дарига Назарбаева: Развитие национальной оборонной промышленности должно быть важнейшим приоритетом

«Елбасы Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании фракции партии «Nur Otan» дал поручение обеспечить рост экономики и сохранить макроэкономическую и социальную стабильность страны. В этой связи руководителям регионов и министерств необходимо активизировать работу по выполнению задач, определенных Елбасы и Президентом страны. В целом, экономика страны стабильно растет. Темп роста ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,4%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он назвал отрасли, которые являются драйвером развития роста экономики. В частности, наблюдается рост в строительстве - 12,7%, торговле - 7,5%, транспорте - 5,6%, в обрабатывающем секторе, в том числе в машиностроении - 18,2%, легкой промышленности 10,9%, цветном металле - 7,5%, в нефтепродуктах - 7,2%, в добыче металлических руд -16,1%.

«Поручаю руководителям отраслевых министерств и регионов усилить работу по улучшению основных промышленных показателей. Отметим, что по итогам 10 месяцев в улучшении основных базовых показателей роста экономики проделана хорошая работа акиматами Актобе, ВКО, Павлодара и СКО. Между тем, по ряду акиматов наблюдается снижение показателей. Это города Мангистау, Кызылорда, ЗКО, Шымкент и Нур-Султан. В этой связи акиматам с низкими показателями необходимо принять кардинальные меры по улучшению ситуации»,- подчеркнул премьер.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Промышленность,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив