Аскар Мамин поручил акимам улучшить показатели промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил акимам ряда регионов улучшить показатели промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Елбасы Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании фракции партии «Nur Otan» дал поручение обеспечить рост экономики и сохранить макроэкономическую и социальную стабильность страны. В этой связи руководителям регионов и министерств необходимо активизировать работу по выполнению задач, определенных Елбасы и Президентом страны. В целом, экономика страны стабильно растет. Темп роста ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,4%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он назвал отрасли, которые являются драйвером развития роста экономики. В частности, наблюдается рост в строительстве - 12,7%, торговле - 7,5%, транспорте - 5,6%, в обрабатывающем секторе, в том числе в машиностроении - 18,2%, легкой промышленности 10,9%, цветном металле - 7,5%, в нефтепродуктах - 7,2%, в добыче металлических руд -16,1%.

«Поручаю руководителям отраслевых министерств и регионов усилить работу по улучшению основных промышленных показателей. Отметим, что по итогам 10 месяцев в улучшении основных базовых показателей роста экономики проделана хорошая работа акиматами Актобе, ВКО, Павлодара и СКО. Между тем, по ряду акиматов наблюдается снижение показателей. Это города Мангистау, Кызылорда, ЗКО, Шымкент и Нур-Султан. В этой связи акиматам с низкими показателями необходимо принять кардинальные меры по улучшению ситуации»,- подчеркнул премьер.