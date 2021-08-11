Аскар Мамин поручил акимам своевременно завершить ремонтные работы в школах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК поставил задачу перед акимами, чтобы все объекты образования были готовы к началу учебного года на 100%, решены все вопросы безопасности детей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании Правительства Премьер-Министр РК поручил своевременно завершить ремонтные работы в школах.
«Например, наибольшее количество школ с незавершенным ремонтом в Алматинской области – 9 школ, Костанайской – 6, Западно-Казахстанской – 5. Акимам ставлю задачу – все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%, решены все вопросы безопасности детей, организации питания и подвоза детей к школе», - сказал Аскар Мамин.
Вместе с тем, он отметил, что поддерживает предложение о передаче колледжей под управление бизнеса.
«Это направление хорошо развито в Туркестанской области, опыт можно использовать», - добавил Аскар Мамин.
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