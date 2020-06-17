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Аскар Мамин поговорил по телефону с новым Премьер-Министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым
17 Июня 2020 21:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с новым Премьер-Министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
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Глава Правительства Казахстана поздравил К. Боронова с назначением на пост премьер-министра страны и пожелал ему успехов в социально-экономическом развитии КР.
Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, водно-энергетической и других сферах. Рассмотрены также вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.
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