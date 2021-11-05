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Аскар Мамин поблагодарил страны ЕС за вклад в развитие Центральной Азии

5 Ноября 2021 14:54
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Аскар Мамин поблагодарил страны ЕС за вклад в развитие Центральной Азии

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Страны Европейского союза инвестировали в Центральноазиатский регион более 110 млрд евро. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Символичен тот факт, что форум проходит в то время, когда страны Центральной Азии отмечают 30-летие независимости. Прогресс, достигнутый нашими странами за последние три десятилетия как с точки зрения развития национальных экономик, так и с точки зрения повышения качества жизни людей, по истине большой. Я хотел бы поблагодарить наших европейских партнеров за неоценимый вклад в этот процесс», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства РК сообщил, что только за последние десть лет страны - члены Европейского союза инвестировали в регион более 110 млрд евро, что составляет порядка 40% от общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в регион.

Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).


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#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Евросоюз  
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Автор:

Серик Сабеков

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