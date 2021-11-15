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Аскар Мамин озвучил прогнозы по санитарно-эпидемиологической в Казахстане

15 Ноября 2021 18:31
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Аскар Мамин озвучил прогнозы по санитарно-эпидемиологической в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил прогнозы по санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ситуацию вы сами прекрасно знаете, мы считаем, что она улучшается. Сегодня у нас в «красной» зоне два региона, это Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.

Глава Кабмина добавил, что на сегодня первым компонентом вакцины от КВИ в стране привиты 8 550 тыс граждан, вторым компонентом - 7 800 тыс.

«Это самый высокий показатель среди стран СНГ. Мы сейчас расширили категорию вакцинируемых граждан, это кормящие и беременные, а также категории школьников от 12 до 18 лет. Завезена вакцина Пфайзер. Это все дало нам возможность держать санитарно-эпидемиологическую обстановку на том уровне, который мы сегодня имеем», - отметил Аскар Мамин.

Было сообщено, что заполняемость больничных коек снижена, в целом снижена нагрузка на систему здравоохранения. На сегодня наблюдается порядка 30% нагрузки на инфекционные больницы и 27% нагрузки на реанимационные койки.

«Это позволяет нам говорить, что система здравоохранения, в принципе, справляется», - подчеркнул Аскар Мамин.

Он также добавил, что в стране имеется запас мощности на случай возможных новых волн корнавируса.

«На сегодня мы считает, что ситуация стабильная. Мы считаем, что те два региона, которые я назвал, они по той динамике, которую мы видим, тоже должны выйти из «красной» зоны и таким образом весь Казахстан будет находиться в благоприятной санитарной обстановке», - резюмировал Аскар Мамин.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Аскар Мамин  
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Автор:

Серик Сабеков

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