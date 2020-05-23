Аскар Мамин ознакомился с состоянием гидротехнических сооружений Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал развитие сельского и водного хозяйства, а также жилищной и инженерной инфраструктуры Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В Аксуском районе А. Мамин ознакомился с ходом реконструкции Кызылагашского водохранилища проектной мощностью 42 млн м³. В предстоящий вегетационный период водохранилище позволит расширить площади орошаемых земель и обеспечить водой дополнительно около 7 тыс. га.

Главе Правительства доложили о проектах по модернизации ирригационной системы Алматинской области. В регионе функционируют 356 гидротехнических сооружений, протяженность ирригационных сетей составляет 16,6 тыс. км. Запланированные работы по ремонту и реконструкции каналов, плотин и гидроузлов позволят к 2028 году ввести в оборот 137,8 тыс. га орошаемых земель. В текущем году на развитие объектов водного хозяйства из областного бюджета выделено 2,1 млрд тг, из них 1,4 млрд тг — на капитальный ремонт 9 объектов. Реконструкция оросительных сетей за счет средств Исламского банка развития ведется в Ескельдинском, Аксуском, Алакольском и Коксуском районах.

Премьер-Министр осмотрел опытные демонстрационные поля, молочно-товарные фермы и материально-техническую базу ведущих крестьянских хозяйств Балхашского, Ескельдинского и Талгарского районов Алматинской области. А. Мамину презентовали разработки отечественных научно-исследовательских институтов в сферах растениеводства, животноводства и ветеринарии, проекты по интенсивному земледелию, племенному коневодству, расширению производства мяса и молока, а также развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

В текущем году в агропромышленном комплексе Алматинской области планируется реализовать 42 инвестиционных проекта. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам четырех месяцев т. г. вырос на 2,3%, производство продуктов питания — на 14,2%, экспорт переработанной продукции АПК — на 27,6% к соответствующему периоду 2019 года.

В г. Талдыкоргане Премьер-Министр проинспектировал развитие жилищной инфраструктуры, ход работы по газификации региона, а также реализацию программ «Нұрлы жол», «Дорожная карта занятости-2020» и др.