Аскар Мамин ознакомился с социально-экономическим развитием Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 10 ноября Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием Жамбылской области и проинспектировал реализацию инвестиционных проектов в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В поселке Гвардейский Кордайского района Глава Правительства посетил биофармацевтический завод иммунобиологических препаратов Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности МОН РК. Здесь планируется ежегодно производить до 60 млн доз вакцин.

Премьер-Министр ознакомился с проектами развития производственных мощностей завода по производству субстанций в стандарте BSL-3, а также жилищной и социально-культурной инфраструктурой НИИ. В селе Кайнар сельского округа Жанатурмыс Байзакского района Главе Правительства доложили о завершении работ по восстановлению всех жилых домов, поврежденных в результате взрывов 26 августа текущего года на складе боеприпасов. Премьер-Министр провел встречу с жителями пострадавших домов.

А. Мамин ознакомился с итогами уборочной кампании одного из крестьянских хозяйств Байзакского района, посетил оптово-распределительный центр «Жамбыл», социальный продуктовый магазин и осмотрел выставку продуктов питания, производимых в Жамбылской области. Главе Правительства доложили о мерах по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары в регионе. В ходе посещения специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в Шуском районе Главе Правительства презентовали перспективные инвестиционные проекты в химической и пищевой промышленности на общую сумму 143,3 млрд тенге.

Проект по производству цианида натрия мощностью 25 тысяч тонн в год планируется завершить до конца 2023 года. Продукция предприятия полностью обеспечит внутренние потребности РК, а также будет экспортироваться в страны Центральной Азии и ЕАЭС. Одним из крупнейших проектов в сфере АПК Казахстана является строительство сахарного завода мощностью 148,8 тысяч тонн белого сахара в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Проект будет полностью обеспечен собственным сырьем.

В Таразе глава Правительства посетил ТОО «Амир и Д» по производству медицинских изделий. В октябре текущего года предприятие начало производство экспресс-тестов для определения антигена COVID-19. Всего здесь планируется производить свыше 200 наименований экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, кардиологических маркеров, наркотических веществ, аллергенов и др. Производственная мощность составит 15 млн экспресс-тестов и 1,5 млн контрольных растворов в год.

А. Мамин ознакомился с планом реконструкции территории вокруг историко-этнокультурного центра «Көне Тараз», а также проектами развития жилищной, медицинской, транспортной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения города Тараз. За 10 месяцев 2021 года объем промышленного производства в Жамбылской области составил 491,1 млрд тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 377,5 млрд тенге (+0,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 11,1%. Объем строительства вырос на 7,3%, в регионе введено в эксплуатацию 535,9 тыс. кв. м жилья (+16,4%).

В рабочей поездке приняли участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, энергетики — Магзум Мирзагалиев, здравоохранения — Алексей Цой, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Сапархан Омаров и др.