Аскар Мамин ознакомился с работой межведомственного ситуационного центра ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Восточный Казахстан Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Межведомственный ситуационный и инвестиционный центр акима ВКО, созданный в рамках реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», передает МИА «Казинформ».

В структуру данного центра входят общественная приемная акима области, инвестиционный центр, система фото- и видеофиксации и аналитики «Сергек», единая дежурно-диспетчерская служба «112», служба общественного правопорядка (видеонаблюдение), аварийно-коммунальная служба «109», ситуационный центр акима области - интеграционная платформа к внедрению проектов эталонного стандарта Smart Сity. Межведомственная организация была введена в опытную эксплуатацию с 15 июля текущего года.

Премьер-Министру страны презентовали работу общественной приемной акима ВКО, которая была создана для того, чтоб граждане обращались к государственным органам по принципу «одного окна», без хождения по различным инстанциям. Приемная аккумулирует обращения граждан, поступившие из разных источников, в единой информационной системе. Контакт-центр принимает обращения по телефонному номеру 1331 бесплатно как со стационарных телефонов из любого населенного пункта области, так и сотовых. Кроме того, жители могут подать свое заявление с помощью специального портала, социальной сети Instagram, мобильного мессенджера WhatsApp, а также личного приема во фронт-офисе.

С момента открытия было зарегистрировано 4 742 обращения, отвечено на 4 604, на рассмотрении 138.

Инвестиционная площадка в Межведомственном центре создана по поручению Елбасы в рамках создания комплексной «экосистемы» для работы с зарубежными инвесторами. При разработке центра был учтен опыт Республики Татарстан, определена региональная организация по привлечению инвестиций в лице АО СПК «Ертіс», сформирован штат сотрудников. Таким образом, в регионе появилась возможность презентации потенциала области на 3-х языках. Для удобства потенциальных инвесторов предусмотрены комфортный конференц-зал и комната для переговоров. Кроме того, действует шоурум. созданный не только для проведения презентаций инвестиционного потенциала региона и развития цифровизации в сфере промышленности, но и для реализации StartUp-проектов школьников и студентов. Там же расположен инновационный центр «Jastar Time», где проводят обучение школьников по IT-направлениям: 2D/3D графика, программирование, создание видео, а также тому, как реализовать свой StartUp-проект и продемонстрировать его перед экспертами и потенциальными инвесторами. В данном центре могут проходить обучение учащиеся 5-11 классов.

Кроме того, Аскару Мамину рассказали о том, что служба «ЕДДС-112» работает полностью в автоматизированном режиме. В работе задействованы прикомандированные сотрудники Департамента полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям и станции скорой медицинской помощи. А системой «Сергек» охвачено 74 перекрестка и 85 линейных участков автодорог Усть-Каменогорска, всего 3928 камер.

Ситуационный центр способен аккумулировать потоки данных со всех проектов цифровизации региона и отраслевых информационных систем.



