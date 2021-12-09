Аскар Мамин открыл новый завод и вручил госнаграды жителям Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в преддверии празднования 30-летия Независимости Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Акмолинскую область, где дал старт новому производству и вручил жителям региона государственные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, А. Мамин отметил, что Акмолинская область является одним из важнейших аграрно-индустриальных регионов страны. За годы Независимости валовый региональный продукт вырос в 12 раз с $446 млн до $5,4 млрд. В масштабах страны область производит почти 70% зерноуборочных комбайнов, 43% тракторов, более 47% специализированных автомобилей, 100% подшипников, свыше 45% добываемой золотосодержащей руды, почти 27% полуобработанного золота.

Реализация проектов Карты индустриализации позволила организовать производство порядка 20 новых ранее не выпускавшихся видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Акмолинская область играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Область занимает 5 место по доле сельского хозяйства по стране. Регион производит более 25% зерна (5 млн тонн), 23,5% мяса птицы (80 тыс. тонн), 16% яиц (800 млн штук) и 8% мяса (150 тыс. тонн). Объем посевных площадей превышает 5 млн га земли, на территории области действует 8 птицефабрик и 15 мясоперерабатывающих предприятий.

Активно модернизируется транспортная инфраструктура, строятся детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты. Построено около 6,9 млн кв. м жилья. Введены объекты возобновляемой энергетики общей мощностью 290 МВт.

Значительные изменения произошли и в сфере туризма. Открыто 3 государственных национальных природных парка: «Кокшетау» (1996 г.), «Бурабай» (2000 г.) и «Буйратау» (2011 г.) общей площадью около 240 тыс. га. На территории Щучинско-Боровой курортной зоны реализованы проекты туризма на сумму более 15 млрд тенге. Планируется реализовать проекты по развитию Бурабайской курортной зоны с общим объемом инвестиций 100 млрд тенге.

В рамках развития потенциала области до 2025 года планируется реализация около 340 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 2 трлн тенге в таких перспективных отраслях, как АПК, энергетика, производство строительных материалов, транспорт и логистика и др.

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Премьер-Министр РК А. Мамин ко Дню Независимости вручил сельхозтоваропроизводителям, рабочим предприятий, сотрудникам сфер здравоохранения, спорта, СМИ и предпринимателям Акмолинской области государственные награды.

Орденом «Парасат» награжден директор ТОО «Арип-Агро» Уалихан Арипов, орденом «Достық» II степени – учредитель группы компаний «Казрост» Давид Бежуашвили, орденом «Құрмет» – директор ТОО «ENKI» Мырзабай Абдыкалыков и директор ТОО «Тұқым Агро» Игорь Пугачев, орденом «Еңбек Даңқы» III степени – слесарь по ремонту подвижного состава автоматного цеха филиала «Атбасарский электровозоремонтный завод» ТОО «Қамқор Локомотив» Сакен Абдрахманов и мастер участка технического контроля АО «ЕПК Степногорск» Татьяна Щербакова. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены гендиректор ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация» Олег Балыбин, гендиректор АО «811 авторемонтный завод КИ» Рамиль Баязитов, собственный корреспондент телеканала «КТК» Айзат Дюйсен. Медалью «Шапағат» награжден директор Акмолинского областного филиала АО «Народный банк Казахстана» Даулет Топин, Почетной грамотой РК – индивидуальный предприниматель Болат Абдрахманов, юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 30 жыл» – гендиректор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр, заслуженный ветеран здравоохранения Акмолинской области Болат Жанадилов, мастер спорта международного класса по боксу школы высшего спортивного мастерства Темиртас Жусупов.

В ходе рабочей поездки Глава Правительства принял участие в церемонии открытия II фазы проекта по выпуску керамического кирпича ТОО «ENKI». Мощность предприятия составляет 30 млн штук кирпичей в год. С учетом I фазы проекта — введенного в эксплуатацию в 2010 году кирпичного завода — общая мощность производства кирпичей составит 90 млн штук в год, а количество рабочих мест – 400. Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок РК, а также экспортироваться за рубеж.

Премьер-Министр также ознакомился с новым залом «Тəуелсіздіктің 30 жылы» в Акмолинском областном историко-краеведческом музее, посетил дворец «Bolashaq sarai» и дворец культуры «Кокшетау».